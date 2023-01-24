Помимо того, что креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри пригласил на показ российскую модель Ирину Шейк, возмутив ценителей моды из Украины, он попал в скандал из-за животных мотивов кутюрной коллекции. Дизайнер хотел сделать отсылку на "Божественную комедию" Данте Алигьери, а разозлил зоозащитников.

Читайте также В платье от украинского бренда: Бейонсе после 4-летней паузы выступила в Дубае – фото и видео

Schiaparelli оскандалился из-за новой коллекции

Дэниел Роузберри вывел на подиум Наоми Кэмпбелл в черной шубе с реалистичной мордой волка, Шалом Харлоу в меховом платье с пастью снежного барса и россиянку Ирину Шейк с головой и гривой льва на плече. Со схожим аксессуаром на показе появилась Кайли Дженнер и привлекла внимание всех папарацци.

Леопард, лев и волчица, олицетворяющие похоть, гордость и жадность в культовой аллегории Данте, изготовлены вручную из пены, смолы, шерсти и искусственного меха, расписанного вручную, чтобы выглядело как можно реалистичнее. Ни одно животное не пострадало при создании этого look,

– заверили в Schiaparelli.

Однако сеть разразилась критикой, ведь этой коллекцией Schiaparelli популяризирует убийство диких животных ради моды. Свой комментарий оставила даже украинская супермодель и муза Александра Макквина Алла Костромичева.

Так грустно. Даже если они полностью искусственные, стоящий за ним месседж повлечет за собой много бесконтрольной охоты,

– написала Костромичева.

Пользователи инстаграма также обрушились с упреками: