Крім того, що креативний директор Schiaparelli Деніел Роузберрі запросив на показ російську модель Ірину Шейк, обуривши поціновувачів моди з України, він встряв у скандал через тваринні мотиви кутюрної колекції. Дизайнер хотів зробити відсилку на "Божественну комедію" Данте Аліг'єрі, а розлютив зоозахисників.

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Schiaparelli оскандалився через нову колекцію

Деніел Роузберрі вивів на подіум Наомі Кемпбелл у чорній шубі з реалістичною мордою вовка, Шалом Харлоу у хутряній сукні з пащею снігового барса та росіянку Ірину Шейк з головою та гривою лева на плечі. Зі схожим аксесуаром на показі з'явилася Кайлі Дженнер і привернула увагу всіх папараці.

Леопард, лев і вовчиця, які уособлюють хіть, гордість і жадібність у культовій алегорії Данте, виготовлені вручну з піни, смоли, вовни та штучного хутра, розписаного вручну, щоб виглядало якомога реалістичніше. Жодна тварина не постраждала під час створення цього look,

– запевнили у Schiaparelli.

Однак мережа вибухнула критикою, адже цією колекцією Schiaparelli популяризує вбивство диких тварин заради моди. Свій коментар залишила навіть українська супермодель та муза Александра Макквіна Алла Костромічова.

Так сумно. Навіть якщо вони повністю штучні, меседж, який стоїть за ним, спричинить багато безконтрольного полювання,

– написала Костромічова.

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