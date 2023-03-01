Несмотря на то, что каждый сезон дизайнеры предлагают трендовые элементы гардероба, модницы все равно больше склоняются к практичности в одежде, пишет 24 канал.

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Весной однозначно на первый план выходят стандартные вещи, которые мы одеваем после наступления зимы – это пальто, тренчи, кроссовки, лоферы, бейсболки или очки.

Пальто

Пальто уже давно закрепило статус базового элемента гардероба, без которого мы не можем себе представить наш образ весной. С годами пальто доказало свою универсальность и практичность, так что если хотите сделать ставку на классику – выбирайте вещь базовых цветов или принтов.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Тренч

Тренчкот считается самой популярной верхней одеждой в демисезонный период. Базовый кремовый тренч прекрасно подойдет к джинсам с кроссовками или платьям с сапогами на каблуке.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Брюки карго

Брюки с большими накладными карманами – абсолютный тренд весны. Их уже носят все мировые модницы, так что милитари эстетика будет присутствовать с нами точно в весенне-летнем сезоне. Сочетать штаны можно с чем угодно, поэтому не упустите возможность создать стильные образы благодаря такому интересному изделию.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Длинная юбка

Юбки длины макси приобрели безумную популярность. Инфлюэнсеры еще с осени показывали на себе немало аутфитов, а сейчас трудно найти модницу, не имеющую в своем гардеробе длинную юбку.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Кроссовки

Самыми модными кроссовками 2023 года числятся Adidas Samba. Эта обувь не сходит с модных радаров уже несколько месяцев. Кроссовки собрали вокруг себя немало поклонников, поэтому в своем гардеробе эта обувь имеет Белла Хадид, Кайя Гербер, Гейли Бибер и другие.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Лоферы

Благодаря модным инфлюэнсерам, которые так любят носить лоферы, эта обувь уже приобрела культовый статус и вряд ли выйдет из моды. Выбирайте классические черные модели, которые легко сочетаются с любой верхней одеждой – от тренчей до косух или бомберов.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Повязка на голову

В этом сезоне модные блоггеры довершают свои стильные образы повязками на голову, эффектно дополняющими любые кэжуальные или спортивные образы. Повязка – прекрасное украшение, которое разнообразит образ и делает его более интересным.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Бейсболка

Кепка все еще остается актуальной, так что обратите внимание на этот головной убор, который удачно дополнит ваши образы с пальто, тренчем или кожаной курткой.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Очки

И хотя очки – это вещь для защиты глаз от солнца, впрочем, этот аксессуар уже давно стал особой изюминкой и дополнением к fashion-образу.



Модные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest