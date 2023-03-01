Попри те, що кожного сезону дизайнери пропонують трендові елементи гардероба, модниці все одно більше схиляються до практичності в одязі, пише 24 канал.

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Навесні однозначно на перший план виходять стандартні речі, які ми одягаємо після настання зими – це пальта, тренчі, кросівки, лофери, бейсболка чи окуляри.

Пальто

Пальто вже давно закріпило за собою статус базового елемента гардероба, без якого ми не можемо собі уявити наш образ навесні. З роками пальто довело свою універсальність та практичність, тож якщо хочете зробити ставку на класику – обирайте річ базових кольорів чи принтів.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Тренч

Тренчкот вважається найпопулярнішим верхнім одягом в демісезонний період. Базовий кремовий тренч чудово підійде до джинсів з кросівками чи сукні з чоботами на підборах.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Штани карго

Штани з великими накладними кишенями – абсолютний тренд весни. Їх вже носять всі світові модниці, тож мілітарі естетика буде присутня з нами точно у весняно-літньому сезоні. Поєднувати штани можна з чим завгодно, тож не проґавте можливість створити стильні образи завдяки такому цікавому виробу.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Довга спідниця

Спідниці довжини максі здобули шалену популярність. Інфлюенсери ще з осені показували на собі чимало аутфітів, а зараз важко знайти модницю, яка б не мала у своєму гардеробі довгої спідниці.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Кросівки

Наймоднішими кросівками 2023 року вважаються Adidas Samba. Це взуття не сходить з модних радарів вже кілька місяців. Кросівки зібрали навколо себе чимало шанувальників, тож у своєму гардеробі це взуття має Белла Хадід, Кайя Гербер, Гейлі Бібер та інші.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Лофери

Завдяки модним інфлюенсерам, які так люблять носити лофери, це взуття вже набуло культового статусу і навряд чи вийде з моди. Обирайте класичні чорні моделі, які легко поєднуються з будь-яким верхнім одягом – від тренчів до косух чи бомберів.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Пов’язка на голову

Цього сезону модні блогерки довершують свої стильні образи пов’язками на голову, які ефектно доповнюють будь-які кежуальні чи спортивні образи. Пов’язка – це чудова прикраса, яка урізноманітнює образ та робить його цікавішим.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Бейсболка

Кепка все ще залишається актуальною, тож зверніть увагу на цей головний убір, який вдало доповнить ваші образи з пальто, тренчем чи шкіряною курткою.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Окуляри

І хоч окуляри – це річ для захисту очей від сонця, втім цей аксесуар вже давно стали особливою родзинкою та доповненням до fashion-образу.



Модні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest