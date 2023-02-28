Чим ближче ми наближаємося до весни, тим більше розуміємо, що денім виходить на перший план.

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Стилісти зауважують, що зараз особливу популярність здобули джинси карго, денімові спідниці та багато інших джинсових речей. Модні дівчата з Лондона, Парижа чи Лос-Анджелеса почали використовувати у своїх виходах не лише останні модні новинки, але й джинси кльош.

До джинсів кльош радять обов’язково одягати взуття на підборах, втім ці джинси гарно виглядають зі взуттям на плоскій підошві.

Платформа

Найбільше джинси кльош з платформою стилізують француженки. Модниця із Корсики Жюлі Феррері постійно одягає туфлі на платформі з джинсами кльош і це справді виглядає досить гарно. У профілі дівчини є багато стильних образів з джинсами, які ви можете повторити.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram

Босоніжки на ремінцях

Таке поєднання підійде для тих, хто любить мінімалізм. Використовуючи базові блакитні джинси, додайте цікавинки завдяки яскравим босоніжкам, як це робить інфоюенсерка Наомі Росс. Або ж приміряйте босоніжки в класичному білому чи чорному кольорі, як одягає їх Джессіка Скай.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram

Чоботи з мигдалевим носком

Туфлі з мигдалевим носком чудово поєднуються з джинсами кльош. Звичайні сині джинси можна замінити на білі, доповнивши look блейзером.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram

Взуття на плоскій підошві

Спробуйте приміряти джинси кльош із сандалями на липучках чи в’єтнамками на товстій підошві, як це елегантно продемонструвала інфлюенсерка.



Стильне взуття з джинсами кльош / Фото з Instagram