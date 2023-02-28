Відомі бренди представили кілька кольорів, серед яких кремові, коричневі та сині денімові кросівки із подертостями, пише 24 канал. Джинсові кросівки мають всі шанси стати найпопулярнішими та найбажанішими в гардеробі модних дівчат, оскільки денім цього сезону буде особливо популярним.

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Креативна директорка Miu Miu Міучча Прада представила модне взуття разом з брендом New Balance в рамках весняно-літньої колекції.

Бренди представили спільним всього лише одне взуття – варіацію кросівок NB 574. Вони створені із "рваного" переробленого деніму. Саме краї кросівок з необробленим краєм стали головною родзинкою взуття, а язичок виділяють надписи двох брендів - Miu Miu та New Balance. Ціна на ці кросівки стартує від 36 тисяч гривень.

Інфлюенсери одягають кросівки з гетрами, поєднуючи зі спідницями та світшотами. Також кросівки вдало поєднуються з подовженими штанами чи шортами.

Варіацій носити "рвані" кросівки є безліч. Одягайте будь-які улюблені речі зі свого гардеробу та завершуйте look стильними кросівками, які вже полюбили відомі зірки стрітстайлу.



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest