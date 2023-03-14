24 Канал подготовил подборку самых актуальных модных трендов, среди которых вы точно найдете что-то по вкусу, и что можно добавить в гардероб уже весной. Здесь модные цвета, фактуры и фасоны, которые уже скоро пленят ленту инстаграмма.

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Цвета

В цветах главным трендом будет яркость, так что весной и летом скучать не придется – в случае пасмурной погоды вы всегда найдете противодействие в своем гардеробе. Бум цветов начат.

Солнечный желтый

Одним из популярных цветов весны и лета будет желтый и его оттенки. К примеру, шафрановый, лимонный, золотисто-солнечный. Однако самым модным среди них всех будет бледно-желтый – немного тусклый (однако не глубокий) оттенок желтого (его еще называют оттенком сливочного масла) – он стал фаворитом на подиумах.



Желтый костюм – тренд сезона / Фото из инстаграмма Айрис Силпер

Оттенки фиолетового

Здесь уж лидера нет. Экспериментируйте с фиолетовым и его оттенками.



Оттенки фиолетового в тренде этого года / Фото из инстаграмма Айрис Силпер

Маджента

В Институте цвета Pantone в этом году выбрали оттенок малинового под названием Viva Magenta. Малиново-красный, глубокий и такой привлекательный, только посмотрите, как он подчеркивает женственность!



Юбки или пальто – маджента будет во всем / Коллаж Fashionista

Металлик

Тем, кто любит что-то блестящее, этот тренд понравится больше всего. Ведь вещи цвета серебра или золота – просто стильный must-have сезона. Такая деталь в образе точно акцентирует внимание и станет вашей изюминкой, ведь вы будете сиять в прямом смысле этого слова.



Металлик – тренд сезона / Коллаж Фото из инстаграмма Айрис Силпер

Материалы

Выбеленный деним

В тренде и аутфиты по дениму – джинсовые комбинезоны, платья и костюмы. Особенно актуален винтажный, отбеленный деним.



Винтажный деним этого сезона в тренде / Коллаж Fashion24

Кожа

Кожаные вещи не покидают главных позиций среди актуальных трендов еще с 2022. Топы, юбки, плащи, брюки или платья – выбирайте, что больше нравится именно вам. Экспериментируйте с цветами, комбинируйте с денимом или бахромой, чтобы получить сексуальный, смелый, а главное стильный look.



Кожаная куртка – тренд сезона / Фото с инстаграмма BONBON CHIC

Кружево

Кружевные платья, перчатки, блузы и боди в этом сезоне закрепятся как обычный элемент – этакая нотка праздника.



Кружево – тренд сезона / Фото с инстаграмма Pernille Teisbaek

Полупрозрачные ткани

Этот тренд для смелых, но его можно комбинировать и с плотными вставками. Он точно заслуживает внимания.



Полупрозрачные ткани – тренд сезона / Фото The Lace

Детали

Вырезы

Пожалуй, чуть ли не у каждой барышни, которая считает себя стильной и современной, в гардеробе есть боди или топ с вырезом – на спинке, на плечах или декольте, ведь это очень женственно и в то же время сексуально. И в этом сезоне такие вещи будут оставаться популярными. Так что, если у вас еще нет боди, топа или платья в гардеробе – есть смысл задуматься о покупке.



Вырезы – тренд сезона / Фото из инстаграмма SOLOD

Бахрома

Это то, что станет ярким акцентом и придаст вашему аутфиту немного дерзости. Бахрома на верхней одежде, сумке, юбке или обуви – выбирайте, что пожелаете.

Брюки карго с накладными карманами

Милитарный тренд, который радует своим удобством, ведь в моде именно свободные карго с вместительными, большими карманами, где можно вместить что угодно.



Брюки карго – тренд сезона / Фото из инстаграмма SOLOD

Тренды 2023 года – и о практичности, и об изяществе. В этом году вы можете одеваться в джинс, кружево или кожу, фиолетовый, солнечный желтый или металлик и не прогадаете ни в коем случае.

Автор: Екатерина Богославец