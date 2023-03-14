24 Канал підготував добірку найактуальніших модних трендів, серед яких ви точно знайдете щось собі до смаку, і що можна додати у гардероб вже навесні. Тут модні кольори, фактури та фасони, які вже скоро заполонять стрічку інстаграму.

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Кольори

У кольорах головним трендом буде яскравість, тож навесні та влітку сумувати не доведеться – на випадок похмурої погоди ви завжди знайдете протидію у своєму гардеробі. Бум кольорів розпочато.

Сонячний жовтий

Одним із популярних кольорів весни та літа цьогоріч буде жовтий та його відтінки. До прикладу, шафрановий, лимонний, золотисто-сонячний. Проте наймоднішим серед них усіх буде блідо-жовтий - трохи тьмяний (проте не глибокий) відтінок жовтого (його ще називають відтінком вершкового масла) - він став фаворитом на подіумах.



Жовтий костюм – тренд сезону / Фото з інстаграму Айріс Сілпер

Відтінки фіолетового

Тут вже лідера немає. Експериментуйте із фіолетовим і його відтінками.



Відтінки фіолетового в тренді цього року / Фото з інстаграму Айріс Сілпер

Маджента

В Інституті кольору Pantone цього року обрали відтінок малинового із назвою Viva Magenta. Малиново-червоний, глибокий і такий привабливий, лише гляньте, як він підкреслює жіночність!



Спідниці чи пальто – маджента личитиме у всьому / Колаж Fashionista

Металік

Тим, хто полюбляє щось блискуче, цей тренд сподобається найбільше. Адже речі кольору срібла чи золота – це просто стильний must-have сезону. Така деталь в образі точно закцентує увагу і стане вашою родзинкою, адже ви будете сяяти у прямому сенсі цього слова.



Металік – тренд сезону / Колаж Фото з інстаграму Айріс Сілпер

Матеріали

Вибілений денім

У тренді й аутфіти з деніму – джинсові комбінезони, сукні та костюми. Особливо актуальний вінтажний, вибілений денім.



Вінтажний денім цього сезону в тренді / Колаж Fashion24

Шкіра

Шкіряні речі не покидають головних позицій серед актуальних трендів ще з 2022. Топи, спідниці, плащі, штани чи сукні – обирайте, що більше до вподоби саме вам. Експериментуйте з кольорами, комбінуйте з денімом чи бахромою, щоб отримати сексуальний, сміливий, а головне – стильний look.



Шкіряна куртка – тренд сезону / Фото з інстаграму BONBON CHIC

Мереживо

Мереживні сукні, рукавички, блузи та боді цього сезону закріпляться як буденний елемент – така собі нотка свята.



Мереживо – тренд сезону / Фото з інстаграму Pernille Teisbaek

Напівпрозорі тканини

Цей тренд для сміливих, проте його можна комбінувати й зі щільними вставками. Він точно заслуговує на увагу.



Напівпрозорі тканини – тренд сезону / Фото The Lace

Деталі

Вирізи

Мабуть, ледь не в кожної панянки, яка вважає себе стильною та сучасною, в гардеробі є боді чи топ з вирізом – на спинці, на плечах, чи декольте, адже це дуже жіночно і водночас сексуально. І цього сезону такі речі будуть залишатись популярними. Тож, якщо ви ще не маєте такого боді, топа чи сукні в гардеробі – є сенс задуматись про покупку.



Вирізи – тренд сезону / Фото з інстаграму SOLOD

Бахрома

Це те, що стане яскравим акцентом і надасть вашому аутфіту трохи зухвалості. Бахрома на верхньому одязі, сумці, спідниці чи взутті – обирайте, що забажаєте.

Штани карго з накладними кишенями

Мілітарний тренд, який тішить своєю зручністю, адже в моді саме вільні карго із місткими, великими кишенями, де можна вмістити будь-що.



Штани карго – тренд сезону / Фото з інстаграму SOLOD

Тренди 2023 року – і про практичність, і про витонченість. Цьогоріч ви можете вбиратись у джинс, мереживо чи шкіру, фіолетовий, сонячний жовтий чи металік і не прогадаєте в жодному випадку.

Автор: Катерина Богославець