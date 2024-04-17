Соблазнительный тренд сезона весна-лето 2024: как носить прозрачную одежду, чтобы не выглядеть вульгарно

Тренд на прозрачность стремительно врывается в fashion-индустрию. Недавно модный дом Dolce & Gabbana устроил вечеринку по случаю своего 40-летия. В прозрачных нарядах, в частности, пришли актриса Деми Мур и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Прозрачная одежда захватила сезон весна-лето 2024. Однако образы важно хорошо и уместно комбинировать, чтобы они не выглядели слишком вульгарно. Как сделать это наиболее удачно, расскажет Fashion 24.

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Как правильно носить прозрачную одежду

Одним из самых больших трендов этого года являются именно прозрачные платья. Под них стоит подбирать красивое белье, которое будет делать образ соблазнительным и сексуальным, но не слишком. Дополняйте его однотонными, закрытыми комплектами. Приобретите красивые аксессуары, например, сумочки и украшения, и обувь. Тогда вы завоюете взгляды каждого прохожего и получите множество комплиментов.

Прозрачные юбки также заполонили модные бренды: Prada, Dior, Erdem. Их, в частности, можно было увидеть на Парижской неделе моды. На некоторых моделях прозрачные юбки сочетались с пиджаками оверсайз, длинными свитерами, тренчами или куртками. Так образы не выглядели слишком откровенными. Однако были и более смелые варианты, которые можно надеть на особое событие.

Если совместить прозрачное платье или юбку еще с длинными белыми рубашками, кардиганами или джемперами, то смело можно идти на работу в офис или на встречу. В этом случае также стоит выбирать более классические или пастельные цвета. Так образ точно будет выглядеть уместно и сдержанно.