Оливковый появился во всех проявлениях – от самых ярких почти зеленых тонов до самых приземленных. Цвет оливки довольно неоднозначный, поэтому на наряде может переходить в желтый, зеленый и даже коричневый. Впрочем самым популярным остается теплая версия, которая напоминает милитари – спокойный и минималистичный оливковый.

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Оттенок появился во многих коллекциях для сезона весна-лето 2024. JW Anderson представили в светло-оливковом цвете тренч, Acne Studios сделали ставку на кожу, а Bottega Veneta представили майку и юбку в оливковом в сочетании с кремовым оттенком.



Трендовые наряды в оливковом цвете / Фото Vogue



Трендовый наряд в оливковом цвете / Фото Vogue



Трендовый наряд в оливковом цвете / Фото Vogue

Оливково-зеленый цвет ассоциируется со спокойствием и природой, он является символом мира и остается идеальным нейтральным выбором для повседневных выходов.

Советуем вам выбирать для себя стеганые куртки в оливковом цвете, брюки, сумки, лонгсливы и обычные свитера на молнии. Также прекрасно будут смотреться в этом оттенке пальто и тренчи. Последний вариант всегда входил в список базовых вещей, вместе с кремовыми, черными или коричневыми тречкотами.

Оливковый цвет хорошо смотрится в монохроме и в сочетании с черными и белыми вещами. Образы для вдохновения вы всегда сможете найти в профилях инстаграм-модниц, которые с приходом нового сезона начнут экспериментировать с этим оттенком.