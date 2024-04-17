Прозорий одяг захопив сезон весна-літо 2024. Однак образи важливо гарно та доречно комбінувати, аби вони не виглядали занадто вульгарно. Як зробити це найбільш вдало, розповість Fashion 24.

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Як правильно носити прозорий одяг

Одним із найбільших трендів цього року є саме прозорі сукні. Під них варто підбирати красиву білизну, яка робитиме образ спокусливим та сексуальним, але не занадто. Доповнюйте його однотонними, закритими комплектами. Придбайте красиві аксесуари, наприклад, сумочки й прикраси, та взуття. Тоді ви завоюєте погляди кожного перехожого та отримаєте безліч компліментів.

Прозорі спідниці також заполонили модні бренди: Prada, Dior, Erdem. Їх, зокрема, можна було побачити на Паризькому тижні моди. На деяких моделях прозорі спідниці поєднувалися з піджаками оверсайз, довгими светрами, тренчами чи куртками. Так образи не виглядали занадто відверто. Однак були й більш сміливі варіанти, які можна одягнути на особливу подію.

Якщо поєднати прозору сукню чи спідницю ще з довгими білими сорочками, кардиганами чи джемперами, то сміло можна йти на роботу в офіс або на зустріч. У цьому випадку також варто обирати більш класичні або пастельні кольори. Так образ точно виглядатиме доречно та стримано.