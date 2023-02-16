Тренч – незаменимая весенняя базовая вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Британский плащ песочного оттенка уже давно стал классикой, без которой невозможно представить весну или осень.

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Впрочем, если не считать классический вариант, то можно приобрести и другие фасоны, модели и цвета, которые будут выглядеть не менее роскошно.

Присмотревшись к тренчам, которые представили дизайнеры на модном показе сезона весна-лето 2023, советуем обратить внимание на определенные топовые позиции и добавить что-то из этой подборки в свой гардероб.

Кожаный тренч

Тренч из экокожи всегда выглядит просто безупречно. Выбирая среди цветов, вы никогда не ошибетесь с черным, коричневым или молочным. Чтобы добавить вашему аутфиту женственности, дополняйте свои образы обувью на каблуке.



Стильные тренчи на весну 2023 год.



Стильные тренчи на весну 2023 год.

С паттернами

Если мы привыкли к светло-коричневому тренчу – как основному элементу парижского стиля, то в этом году дизайнеры решили добавить немного паттернов – от газетного принта до тай-дая.



Стильные тренчи на весну 2023 год.



Стильные тренчи на весну 2023 год.

Цветной

Яркий цвет придаст динамичности вашему аутфиту. Если вы поклонница цветных вещей, то выбирайте тренч в красном, сиреневом или зеленом цвете, который станет главной изюминкой вашего аутфита.



Стильные тренчи на весну 2023 год.



Стильные тренчи на весну 2023 год.

Классика

Ну и куда без классики? Если хотите сделать ставку на эталонный тренч, то выберите верхнюю одежду качественного материала, идеального кроя и фасона. Удобные кроссовки, базовые джинсы и белая футболка – отличный набор для создания стильного и вневременного образа.



Стильные тренчи на весну 2023 год.



Стильные тренчи на весну 2023 год.

Максимальная длина

Мода на юбке длины макси коснулась и верхней одежды. Теперь дизайнеры предлагают выбирать длинные тренчи, которые можно сочетать с теми же максиюбками, платьями и довершать сапогами на каблуке.



Стильные тренчи на весну 2023 год.