Рианна стала хедлайнершей Супербоула. Она не только зажгла сцену своим выступлением, но и сообщила всем округлым животом о своей второй беременности и приковала внимание красным ауфитом.

Читайте также Рианна снялась для Vogue и впервые показала лицо сына: потрясающие фото и обложка

Звезда впервые выступила на сцене за последние 5 лет. Знаменитость одела комбинезон от бренда LOEWE, а под низ одела боди и бандо. И если Рианна была полностью одета в красный аутфит, то не обязательно повторять весь такой монохромный образ.

Стоит отметить, что ставку на красный Рианна делала еще до Супербоула. Раньше она выходила в свет в красном кожаном платье с капюшоном, а также надела красный жакет. Рядом с ней ее возлюбленный позировал в красной шубе.

Можете добавлять в свой гардероб несколько вещей в красном цвете, которые грамотно добавят изюм. К примеру, выберите из головных уборов красную бейсболку или берет, приобретите красный кардиган или лонгслив. А вот чёрные образы эффектно смотрятся с красными сумками.

Если у вас нет куртки на весну, то можете по примеру Гейли Бибер приобрести красную верхнюю одежду, которую будете дополнять базовыми голубыми джинсами, белыми брюками или черными лосинами.

Как модные инфлюэнсеры интегрируют красные вещи в свой гардероб – смотрите в подборке.



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram



Эффектные вещи в красном цвете / Фото с Instagram