Ріанна стала хедлайнеркою Супербоула. Вона не лише запалила сцену своїм виступом, але й повідомила усім округлим животом про свою другу вагітність та прикувала увагу червоним ауфітом.

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Зірка вперше виступила на сцені за останніх 5 років. Знаменитість одягнула комбінезон від бренду LOEWE, а під низ одягнула боді та бандо. І якщо Ріанна була повністю одягнена в червоний аутфіт, то не обов’язково повторювати увесь такий монохромний образ.

Варто зазначити, що ставку на червоний Ріанна робила ще до Супербоулу. Раніше вона виходила у світ у червоній шкіряній сукні з капюшоном, а також одягнула червоний жакет. Поруч з нею її коханий позував у червоній шубі.

Можете додавати до свого гардеробу кілька речей в червоному кольорі, які грамотно додадуть родзинки. До прикладу, оберіть серед головних уборів червону бейсболку або берет, придбайте червоний кардиган чи лонгслів. А от чорні образи ефектно виглядають з червоними сумками.

Якщо у вас ще немає куртки на весну, то можете за прикладом Гейлі Бібер придбати червоний верхній одяг, який будете доповнювати базовими блакитними джинсами, білими штанами чи чорними лосинами.

Як модні інфлюенсери інтегрують червоні речі у свій гардероб – дивіться у добірці.



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram



Ефектні речі в червоному кольорі / Фото з Instagram