Самые модные шляпы лета 2024: на какие головные уборы надо обратить внимание
Источник:Vogue
Головные уборы летом являются обязательным аксессуаром. Они не только спасают от жары, но и удачно дополняют образы. Модные эксперты советуют летом обратить внимание на плетеные ретромодели, стиль бохо и примерить на себя интересные формы и текстуры.
Головных уборов на лето есть немало, поэтому среди них вы точно сможете выбрать что-то для себя. Предлагаем присмотреться к нескольким самым популярным вариантам, которые в топе этим летом.
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Панамка
Этот головной убор не теряет популярности на протяжении многих сезонов. Панама является удобной, стильной и дополнит любой кэжуальный образ. Этим летом выбирайте для себя панамы из денима, соломы и вязаные крючком.
Стильные головные уборы лета / Фото Vogue
Ковбойская шляпа
Для создания образа в стиле бохо, выбирайте для себя ковбойскую шляпу со свободными платьями, широкими джинсами и рубашкой оверсайз.
Трендовые головные уборы лета / Фото Vogue
Соломенная шляпа
Шляпа золотистого оттенка из соломы – мастхэв на солнечное лето. Она стильная и функциональная, поэтому ее стоит иметь в коллекции аксессуаров на жаркое время года.
Модные головные уборы лета / Фото Vogue
Классическая шляпа
Переосмысленная Коко Шанель в 1920-х годах шляпа, стала символом женской эмансипации. Классический головной убор является извечной ретроклассикой. Он добавит изысканности в летний гардероб и завершит всевозможные аутфиты.
Трендовые головные уборы лета / Фото Vogue
Советуем еще не забывать о бейсболке и панаме, которые также станут хорошим дополнением на летнее время года. Если же собираетесь в отпуск, не забудьте взять с собой важные аксессуары. Что именно поставить в чемодан читайте в нашем материале.