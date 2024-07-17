Самые модные шляпы лета 2024: на какие головные уборы надо обратить внимание

Головные уборы летом являются обязательным аксессуаром. Они не только спасают от жары, но и удачно дополняют образы. Модные эксперты советуют летом обратить внимание на плетеные ретромодели, стиль бохо и примерить на себя интересные формы и текстуры.

Головных уборов на лето есть немало, поэтому среди них вы точно сможете выбрать что-то для себя. Предлагаем присмотреться к нескольким самым популярным вариантам, которые в топе этим летом.

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Панамка

Этот головной убор не теряет популярности на протяжении многих сезонов. Панама является удобной, стильной и дополнит любой кэжуальный образ. Этим летом выбирайте для себя панамы из денима, соломы и вязаные крючком.



Стильные головные уборы лета / Фото Vogue

Ковбойская шляпа

Для создания образа в стиле бохо, выбирайте для себя ковбойскую шляпу со свободными платьями, широкими джинсами и рубашкой оверсайз.



Трендовые головные уборы лета / Фото Vogue

Соломенная шляпа

Шляпа золотистого оттенка из соломы – мастхэв на солнечное лето. Она стильная и функциональная, поэтому ее стоит иметь в коллекции аксессуаров на жаркое время года.



Модные головные уборы лета / Фото Vogue

Классическая шляпа

Переосмысленная Коко Шанель в 1920-х годах шляпа, стала символом женской эмансипации. Классический головной убор является извечной ретроклассикой. Он добавит изысканности в летний гардероб и завершит всевозможные аутфиты.



Трендовые головные уборы лета / Фото Vogue

Советуем еще не забывать о бейсболке и панаме, которые также станут хорошим дополнением на летнее время года. Если же собираетесь в отпуск, не забудьте взять с собой важные аксессуары. Что именно поставить в чемодан читайте в нашем материале.