Принты уже давно заняли особое место в шкафах знаменитостей, часто на стритстайлах демонстрирующих нам стильные образы.

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В этом сезоне принты поражают своими смелыми и оригинальными решениями, придуманными дизайнерами. Помимо эпатажа модели на подиум выходили в наряде с классическими вариантами.

Цветочный принт

Часто цветы у нас ассоциируются с летом, впрочем, в осенне-зимнем гардеробе они тоже имеют место быть. В этом сезоне цветочный принт несколько изменился. Теперь вместо россыпи мелких цветков, наряды украшают массивные флористические узоры.



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle

Анималистические принты

Дизайнеры стали чаще использовать на подиуме анималистические принты, среди которых змеиный и леопардовый. Животные окраски появляются на брюках, платьях, жакетах и водолазках. Сочетайте анималистические принты с элегантными и нежными элементами или, наоборот, с маскулинными и грубыми вещами.



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle

Геометрические принты

Фигурные узоры стали самым выразительным элементом показа Anrealage. Они придадут образу ярких ноток авангарда и станут прекрасным цветовым акцентом. Недавно в кожаном тренче с геометрическим пальто появилась Кендалл Дженнер и стоит отметить, что выглядит оно очень стильно и модно.



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle

Авторские принты

Во время Недели моды в сентябре и октябре почти все дизайнеры представили авторские принты. Креативный директор бренда Dior Мария Грация Кьюри, вдохновившись Парижем, сделала одним из главных принтов изображение карты французской столицы, а новая коллекция Balmain, созданная Оливье Рустеном, отсылала нас в эпоху Возрождения.



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle

Во все времена: клетчатый, полосатый и в горошек

Если вы поклонница классических принтов, то рады вам сообщить, что такие принты как клетчатый, полосатый или в горошек – не выходят из моды и актуальны весь год. В этом сезоне дизайнеры представили несколько вариантов на подиумах.



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle



Актуальные принты на осенне-зимний сезон / Фото с Elle