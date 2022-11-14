Принти вже давно посіли особливе місце в шафах знаменитостей, які часто на стрітстайлах демонструють нам стильні образи.

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Цього сезону принти вражають своїми сміливими та оригінальними рішеннями, які придумали дизайнери. Окрім епатажу, моделі на подіум виходили у вбранні з класичними варіантами.

Квітковий принт

Часто квіти у нас асоціюються з літом, втім в осінньо-зимовому гардеробі вони теж мають місце бути. У цьому сезоні квітковий принт дещо змінився. Тепер замість розсипу дрібних квіток, вбрання прикрашають масивні флористичні візерунки.



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle

Анімалістичні принти

Дизайнери почали частіше використовувати на подіумі анімалістичні принти, серед яких зміїний та леопардовий. Тваринні забарвлення з’являються на штанах, сукнях, жакетах і водолазках. Поєднуйте анімалістичні принти з елегантними та ніжними елементами, або ж, навпаки, з маскулінними та грубими речами.



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle

Геометричні принти

Фігурні візерунки стали найвиразнішим елементом показу Anrealage. Вони додадуть образу яскравих ноток авангарду та стануть прекрасним кольоровим акцентом. Нещодавно у шкіряному тренчі з геометричним пальтом з’явилася Кендалл Дженнер і варто зазначити, що виглядає воно надзвичайно стильно та модно.



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle

Авторські принти

Під час Тижня моди у вересні та жовтні, майже всі дизайнери представили авторські принти. Креативний директор бренду Dior Марія Грація К’юрі, надихнувшись Парижем, зробила одним з головних принтів зображення карти французької столиці, а нова колекція Balmain, створена Олів’є Рустеном, відсилала нас до епохи Відродження.



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle

На всі часи: картатий, смугастий і в горошок

Якщо ви прихильниця класичних принтів, то раді вам повідомити, що такі принти як картатий, смугастий, чи в горошок – не виходять з моди та є актуальними увесь рік. Для цього сезону дизайнери представили кілька варіантів на подіумах.



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle



Актуальні принти на осінньо-зимовий сезон / Фото з Elle