Как стильно одеться зимой: 5 идей, которые вам точно понравятся

Не стоит полагать, что зимой сложно создать интересные образы. На самом деле смотреться в холодное время можно также красиво. Важно лишь выбирать комфортный наряд, в котором вам не будет холодно.

Зима – достаточно непредсказуемое время года. Периодами может быть холодно, с резкими порывами ветра, снегом, минусовой температурой, а иногда – тепло и сухо, без намека, что за окном зима.

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Если вам трудно подбирать одежду на такую погоду, то стоит просто сложить для себя по несколько образов на разные случаи. Впрочем, как мы видим из образов мировых модниц, выглядеть зимой теперь можно стильно даже при наличии теплых вещей.

Украинская стилистка опубликовала несколько вариантов одежды, которые вы можете принять во внимание и воспроизводить этой зимой.

Трикотажный костюм и дубленка

Выбирайте себе на зиму теплый трикотажный костюм. Он не только будет вас согревать, но и позволит вам выглядеть хорошо в любой ситуации. Дополняйте трикотажный костюм уггами, а сверху надевайте дубленку, которая не теряет своей популярности.



Модные образы на зимний период / Фото с инстаграмма Анны Леновой

Шуба + повязка на голову

Такой образ подарит вам нотку эстетики Old Money. Важно выбирать широкую повязку и шубу в винтажном стиле длины макси или короткую.



Модные образы на зимний период / Фото с инстаграмма Анны Леновой

Светлая верхняя одежда + шарф

Попытайтесь разбавить свою светлую верхнюю одежду ярким шарфом. Всего лишь одна деталь поможет вам добавить аутфит интересной изюминки.



Модные образы на зимний период / Фото с инстаграмма Анны Леновой

Темная одежда + светлый шарф

Часто ради удобства мы покупаем на зиму черный пуховик или пальто. Но если вам такой образ уже надоел, можете смело разбавить его светлой шапкой или шарфом.



Модные образы на зимний период / Фото с инстаграмма Анны Леновой

Дубленка + джинсы

Надевайте теплый свитер вместе с широкими джинсами, уггами на высокой платформе и дубленкой. Не забывайте о довершении образа в виде сумки или головного убора – шапки или бейсболки.



Модные образы на зимний период / Фото с инстаграмма Анны Леновой