9 лучших образов из уличного стиля, которые можно повторить этой весной: стильные фото

Весной больше всего наблюдается тренд на непринужденную моду. В этот период многообразие верхней одежды достаточно велико, поэтому модницы выбирают стильные аутфиты на основе пальто, тренчей, курток, бомберов и других вещей. Как одеться на примере звезд стритстайла – читайте дальше.

Уличный стиль состоит из простой формулы. Стритстайл включает в себя базовые джинсы, кроссовки, удобную обувь на каблуке или на плоской подошве, стильную сумку и лаконичный верх с любой верхней одеждой.

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Модницы все чаще выбирают в своих образах непринужденность, одевая удобную одежду, такой как джинсы и клетчатая рубашка или джинсовые юбки меди с майками.

Если выбирать удобный уличный стиль, то за порцией вдохновения лучших образов следует обращаться к Гейли Бибер. Ее репертуар верхней одежды, мешковатых джинсов и стильных кроссовок сделал ее одной из главных звезд стритстайла.

Согласно набору уличного стиля, повторить образ можно довольно легко, поскольку многие наряды уже есть в нашем гардеробе. Остается его только правильно замиксовать.

Бомбер + широкие джинсы



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Объемная рубашка + брюки



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Пальто + балетки Мэри Джейн



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Джинсовая юбка + майка



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Костюм с жакетом оверсайз



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Пальто + расслабленные штаны



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Тренч + обычная белая футболка



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Стеганое пальто + двойной деним



Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Анималистическое пальто + интересные брюки



Стильные образы на весну / Фото с Vogue