Стильные образы на лето 2023: эффектные варианты, которые понравятся каждой девушке

Главной составляющей летних образов является комфортная одежда. Именно она составляет главную базу, а уже после нее идут трендовые элементы гардероба. В подборке собрано 5 стильных, практичных и легких образа, которые сможет летом повторить каждая девушка.

Может показаться, что летний гардероб достаточно минималистичен и компактен, но это далеко не так, пишет 24 Канал. Именно летом модницы любят создавать многослойные и интересные аутфиты, сочетая разные материалы, цвета и фактуры.

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В этом сезоне очень модными стали голубые рубашки, жилеты в сочетании с шортами и винтажные кроссовки Adidas Samba, не теряющие популярности с начала года. Чтобы ваши образы были гораздо более интересными, добавьте немного ярких цветов, и тогда они заиграют совсем по-новому.

Футболка оверсайз + кремовые брюки

Футболка оверсайз белого цвета – идеальная база для ваших образов. Своей актуальности летом не теряют и кремовые цвета, хорошо сочетающиеся со светлым верхом. Довершайте такой стильный образ минималистическими украшениями.

Голубая рубашка + белые шорты

Рубашка голубого цвета и льняные шорты подойдут под расслабленные образы. К такому аутфиту подберите шлепанцы, соломенную сумку и шляпу. В результате вы получите идеальное летнее комбо!

Pink total look

И хотя в этом году все окунулись в элегантность и пастельные оттенки, без ярких цветов трудно обойтись. В моде последние несколько месяцев розовый цвет и для wow-эффекта подберите верх и низ в одном цвете для создания монохромного аутфита.

Жилетка + шорты

Эстетика Old Money собирает в этом году вокруг себя больше внимания, так что представить образ без жилетки и свободных штанов просто невозможно. Довершайте такой аутфит любой обувью – от босоножек до кроссовок.

Белая рубашка + джинсы

Базовые голубые джинсы стилизуйте летом со свободной белой рубашкой и винтажными кроссовками. Такой образ довольно стильный, модный и минималистичный.