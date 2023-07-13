Може здатися, що літній гардероб досить мінімалістичний і компактний, але це далеко не так, пише 24 Канал. Саме влітку модниці люблять створювати багатошарові та цікаві аутфіти, поєднуючи різні матеріали, кольори та фактури.

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Цього сезону дуже модними стали блакитні сорочки, жилети в поєднанні з шортами та вінтажні кросівки Adidas Samba, які не втрачають популярності від початку року. Щоб ваші образи були значно цікавішими, додайте трохи яскравих кольорів, і тоді вони заграють зовсім по-новому.

Футболка оверсайз + кремові штани

Футболка оверсайз білого кольору – ідеальна база до ваших образів. Своєї актуальності влітку не втрачають і кремові кольорі, які гарно поєднуються зі світлим верхом. Довершуйте такий стильний образ мінімалістичними прикрасами.

Блакитна сорочка + білі шорти

Сорочка блакитного кольору та лляні шорти підійдуть під розслаблені образи. До такого аутфіту підберіть шльопанці, солом’яну сумку та капелюх. У результаті ви отримаєте ідеальне літнє комбо!

Pink total look

І хоч цього року всі поринули в елегантність та пастельні відтінки, без яскравих кольорів важко обійтися. У моді останні кілька місяців рожевий колір, тож для wow-ефекту підберіть верх та низ в одному кольорі для створення монохромного аутфіту.

Жилетка + шорти

Естетика Old Money збирає цього року навколо себе найбільше уваги, тож уявити образ без жилетки та вільних штанів просто неможливо. Довершуйте такий аутфіт будь-яким взуттям – від босоніжок до кросівок.

Біла сорочка + джинси

Базові блакитні джинси стилізуйте влітку з вільною білою сорочкою та вінтажними кросівками. Такий образ доволі стильний, модний та мінімалістичний.