Тренды осени 2023: какие вещи должны быть в вашем гардеробе
Источник:инстаграмм @anna.le.nova
Тема, касающаяся трендов, всегда актуальна перед началом нового сезона. Fashion-издания и стилисты рассказывают об интересных новинках, на которые нам нужно обратить внимание.
Еще немного и осень полноценно вступит в свои права, так что стоит узнать, какие модные новинки нам предлагают дизайнеры. Предлагаем вам изучить основные тренды в новых коллекциях брендов.
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Сейчас особенно популярен деловой шик, длина макси и кожаные вещи, но вместе с тем актуальной будет присуща осень многослойность.
Офисный шик
Осенью будет особенно остро ощущаться мода на офисную эстетику. Актуальными будут белоснежные рубашки, заправленные в палаццо, костюмы тройки с жилеткой, брюки с подтяжками и главный аксессуар – галстук.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Асимметрия
Асимметричный наряд – это красивый тренд, придающий любому образу особой изюминки. Примерьте на себе этой осенью асимметричные лонгсливы, которые будут очень эффектно смотреться в паре с юбкой.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Объемные плечи
Маскулинные жакеты станут отличным элементом гардероба на осень. Ими дополняйте свои аутфиты с кожаными брюками или бермудами.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Приталенный силуэт
В моду пытается ворваться приталенный жакет. Стоит отметить, что выглядит он довольно женственно, и обязательно попробуйте его привлечь в свой гардероб.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Длина макси
Юбки длины макси продолжают быть в тренде. Выбирайте на осень шелковые, кожаные или денимовые варианты, которые будут удачно сочетаться с вашей верхней одеждой.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Прозрачность
Наряды с прозрачными вставками всегда выглядели красиво, поэтому несколько лет дизайнеры добавляют прозрачные ткани в свои коллекции.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Костюмы
Этой осенью нам не обойтись без базового костюма, поэтому выбирайте цвет и создавайте с ним множество интересных аутфитов – с босоножками, туфлями, кроссовками и даже сапогами.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Кожа
В новом сезоне делайте ставку на кожаные тренчки, брюки и юбки. Кожи осенью будет очень много.
Тренды осени 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova
Многослойность
С началом первых холодных дней осенью в ход пойдет многослойность. Худы мы будем одевать с тренчами, а блузы с жакетом – к пальто.