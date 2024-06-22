Мини-юбки, которые завоевывают лето 2024: главные фасоны, которые представили дизайнеры
Источник:Vogue
Без коротких юбок трудно представить стильное лето. Юбки в длине мини остаются такими же актуальными, как всегда. Можете выбирать для себя низкую или высокую посадку. Универсальный наряд оставляет пространство для многих стилистических комбинаций.
Этим летом советуем добавить в свой гардероб несколько мини-юбок, которые удачно довершат топы, майки, футболки, блузы, рубашки и любой другой верх.
Смотрите также Как модно одеться в отпуск: украинский стилист составила готовые образы
Атласная юбка
Юбка из атласа с блестящим эффектом – ключевая тенденция сезона весна – лето 2024. Выбирайте такие юбки для себя и дополняйте красивым верхом и элегантной обувью.
Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue
Клетчатый принт
Клетка будет универсальной летом и в будущем сезоне – осенью. Обращайте внимание на черно-белую классику и нежную голубую модель, которую представил бренд Versace.
Модные юбки на лето 2024 / Фото Vogue
Твидовая юбка
Несмотря на то, что твид у нас ассоциируется с осенне-зимним периодом, летом его стоит добавить в свой гардероб. Такие юбки стоит добавить к официальным выходам или даже ежедневным расслабленным образам. В холодное время юбку можно носить с жакетом.
Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue
Асимметрия
Этот крой является одним из самых желанных в этом сезоне. Мини-юбки будут хорошо подходить к топам и изящным аксессуарам.
Актуальные юбки на лето 2024 / Фото Vogue
Кожаная юбка
Пусть не пугает вас кожаная юбка в летнее время. Ее можно легко носить в прохладные дни с блузой, рубашкой, жакетом или лонгсливом.
Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue
Также добавьте в свой гардероб классическую джинсовую юбку, трикотажную, сияющую или в стиле бохо.