Мини-юбки, которые завоевывают лето 2024: главные фасоны, которые представили дизайнеры

Без коротких юбок трудно представить стильное лето. Юбки в длине мини остаются такими же актуальными, как всегда. Можете выбирать для себя низкую или высокую посадку. Универсальный наряд оставляет пространство для многих стилистических комбинаций.

Этим летом советуем добавить в свой гардероб несколько мини-юбок, которые удачно довершат топы, майки, футболки, блузы, рубашки и любой другой верх.

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Атласная юбка

Юбка из атласа с блестящим эффектом – ключевая тенденция сезона весна – лето 2024. Выбирайте такие юбки для себя и дополняйте красивым верхом и элегантной обувью.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Клетчатый принт

Клетка будет универсальной летом и в будущем сезоне – осенью. Обращайте внимание на черно-белую классику и нежную голубую модель, которую представил бренд Versace.



Модные юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Твидовая юбка

Несмотря на то, что твид у нас ассоциируется с осенне-зимним периодом, летом его стоит добавить в свой гардероб. Такие юбки стоит добавить к официальным выходам или даже ежедневным расслабленным образам. В холодное время юбку можно носить с жакетом.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Асимметрия

Этот крой является одним из самых желанных в этом сезоне. Мини-юбки будут хорошо подходить к топам и изящным аксессуарам.



Актуальные юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Кожаная юбка

Пусть не пугает вас кожаная юбка в летнее время. Ее можно легко носить в прохладные дни с блузой, рубашкой, жакетом или лонгсливом.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Также добавьте в свой гардероб классическую джинсовую юбку, трикотажную, сияющую или в стиле бохо.