Стильные брюки на весну: лучшая подборка трендовых моделей

Нам всем уже пора готовиться к весеннему сезону, поэтому перебирайте свой гардероб и начинайте готовиться к новым покупкам. Кроме основных базовых вещей, советуем обратить внимание на модные брюки, которые будут актуальны в весенне-летнем сезоне.

Обратите в этом сезоне внимание на объем штанов. Дизайнеры советуют остановить свое внимание на джинсах с экстраобъемными штанинами или классических широких брюках. Среди фаворитов по-прежнему остаются базовые черные джинсы прямого кроя с завышенной талией и белые брюки.

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Базовые прямые черные джинсы с завышенной талией

Базовые вещи всегда будут актуальны в нашем гардеробе, так что джинсы с завышенной талией прямого кроя смогут дополнить ваши первые весенние образы. Они достаточно универсальны, поэтому точно пригодятся вам.



Модные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Джинсы с экстраобъемными штанинами

Если вы не боитесь объемных штанин, то обязательно нужно добавить в свой гардероб именно такую вещь. В 2023 году – это будет версия бойфрендов, впрочем они в этом сезоне будут еще больше. К таким джинсам можете смело одевать туфли на каблуке, чтобы создать женский образ.



Модные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Широкие брюки

Среди штанов уже несколько сезонов доминируют именно широкие варианты в стиле палаццо. Сочетайте широкие брюки с лонгсливами, рубашками или блузами.



Модные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Белые брюки

Белый цвет – это всегда о свежести и начале чего-то нового. В начале первого весеннего тепла надевайте белые брюки с куртками, пальто или тренчи.



Модные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Карго

Брюки карго останутся с нами на длительный период, поэтому рекомендуем обратить на них внимание. Модные инфлюэнсеры очень прикипели именно к штанам карго, а дизайнеры даже начинают создавать юбки с накладными карманами.



Модные брюки на весну 2023 / Фото с Elle