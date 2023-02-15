Зверніть цього сезону увагу на об’єм штанів. Дизайнери радять зупинити свою увагу на джинсах з екстраоб’ємними штанинами або класичних широких штанах. Серед фаворитів все ще залишаються базові чорні джинси прямого крою із завищеною талією та білі штани.

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Базові прямі чорні джинси із завищеною талією

Базові речі завжди будуть актуальними в нашому гардеробі, тож джинси із завищеною талією прямого крою зможуть доповнити ваші перші весняні образи. Вони є досить універсальними, тож точно стануть вам у пригоді.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Джинси з екстраоб’ємними штанинами

Якщо ви не боїтеся об’ємних штанин, то обов’язково треба додати до свого гардеробу саме таку річ. У 2023 році – це буде версія бойфрендів, втім вони в цьому сезоні будуть ще більшими. До таких джинсів можете сміливо одягати туфлі на підборах, аби створити жіночий образ.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Широкі штани

Серед штанів вже кілька сезонів домінують саме широкі варіанти у стилі палаццо. Поєднуйте широкі штани з лонгслівами, сорочками чи блузами.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Білі штани

Білий колір – це завжди про свіжість та початок чогось нового. На початку першого весняного тепла одягайте білі штани з куртками, пальтами чи тренчами.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Карго

Штани карго залишаться з нами на тривалий період, тому рекомендуємо звернути на них увагу. Модні інфлюенсери дуже прикипіли саме до штанів карго, а дизайнери навіть починають створювати спідниці з накладними кишенями.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle