Трендовая обувь на весну 2024: как она выглядит

Каждый сезон появляются новые тренды не только в одежде, но и среди обуви. Они не меняются так кардинально, как среди одежды, впрочем, все равно важно знать, что именно стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне, если вы продолжаете его формировать.

С наступлением весенней поры, зимние теплые сапоги можно менять на более легкую обувь, пишет Fashion 24. В этом сезоне в моде будет несколько пар обуви, которую мы неоднократно будем видеть в образах модниц.

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Обращайте в этом году внимание на классические модели в базовых цветах, которые сочетаются с любым нарядом. Мы собрали для вас несколько актуальных моделей обуви, которые обязательно надо вам добавить в свой гардероб.

Балетки Мэри Джейн

Красивые балетки Мэри Джейн продолжают появляться среди трендов. Они очень полюбились модницам, поэтому делайте ставку на классические черные варианты, которые хорошо сочетаются с платьями, джинсами и брюками.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото Pinterest

Лоферы

В уличном стиле лоферы продолжают доминировать. Выбирайте для себя черные или коричневые кожаные варианты, или делайте ставку на лакированные пары. Лоферы могут быть базовыми без каких-либо украшений или с цепочками или бантами. Выбирайте то, что больше всего подходит вашему стилю.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото Pinterest

Жокейские сапоги

С приходом стиля Old Money в моду вернулись сапоги на низком ходу, которые называют жокейскими. Такие сапоги являются настоящим инстаграм-трендом, поэтому не обходите их вниманием.



Трендовая обувь на весну 2024 / Фото Pinterest

Чтобы полноценно подготовиться к весеннему сезону – присмотритесь к важным позициям среди базового наряда. Больше информации читайте в нашем материале.