З настанням весняної пори, зимові теплі чоботи можна змінювати на легше взуття, пише Fashion 24. Цього сезону в моді буде кілька пар взуття, яке ми неодноразово будемо бачити в образах модниць.

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Звертайте цього року увагу на класичні моделі в базових кольорах, які поєднаються з будь-яким вбранням. Ми зібрали для вас кілька актуальних моделей взуття, які обов’язково треба вам додати до свого гардероба.

Балетки Мері Джейн

Красиві балетки Мері Джейн продовжують з’являтися серед трендів. Вони дуже полюбилися модницям, тож робіть ставку на класичні чорні варіанти, які добре поєднуються з сукнями, джинсами та штанами.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото Pinterest

Лофери

У вуличному стилі лофери продовжують домінувати. Обирайте для себе чорні чи коричневі шкіряні варіанти, чи робіть ставку на лаковані пари. Лофери можуть бути базовими без будь-яких прикрашань чи з ланцюжками або бантами. Вибирайте те, що найбільше підходить вашому стилю.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото Pinterest

Жокейські чоботи

З приходом стилю Old Money в моду повернулися чоботи на низькому ходу, які називають жокейськими. Такі чоботи є справжнім інстаграм-трендом, тож не оминайте їх увагою.



Трендове взуття на весну 2024 / Фото Pinterest

Щоб повноцінно підготуватися до весняного сезону – придивіться до важливих позицій серед базового вбрання. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.