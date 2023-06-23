Какую одежду стоит купить этим летом: гайд самыми популярными трендами

На календаре июнь, а это значит, что у нас впереди еще 2 летних месяца, можно смело составлять список покупок, которые вам необходимы для создания интересных и стильных образов.

Лето – идеальный период для создания интересных и стильных образов, пишет 24 канал. В настоящее время у нас есть возможность экспериментировать со стилем, ставить яркие акценты и следить за модными тенденциями.

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Чтобы вы были в восторге от своего образа и красиво выглядели, предлагаем вам дозу вдохновенных аутфитов от модных блоггеров. Проведя анализ образов инстаграмм-модниц, мы составили список самых популярных нарядов, обуви и аксессуаров, которые понадобятся вам в 2023 году.

Кроссовки Adidas Samba

Ни для кого не будет удивлением, что кроссовки Adidas Samba являются самой популярной обувью 2023 года. Носите их с шортами, юбками, джинсами, костюмами и льняными платьями.

Жилетка

В моду быстро ворвалась костюмная жилетка, завоевавшая любовь многих модниц. Выбирайте классическую жилетку с пуговицами в светлых или темных цветах, сочетая с любым низом, обувью и аксессуарами.

Denim total look

Полностью денимовый образ не исчез из радаров. Как показывает шведская модница Эмили Синдлев, летом можно примерить укороченный джинсовый топ и юбку. Такой стильный ансамбль можно завершить джинсовой сумкой, босоножками на каблуке или кроссовками.

Соломенная сумка

Такая сумка приобретает популярность летом. Она прекрасно сочетается с льняными костюмами, свободными платьями и другими легкими нарядами на жаркое время года.

Платье с драпировкой

Драпировки этого сезона имеют все шансы получить такую популярность, как и платья с разрезами. Платья разных фасонов и длин уже примеряли на себе известные мировые инфлюэнсеры. В инстаграмм-профиле Эльзы Госк можно найти немало платьев с драпировкой.

Топ-бандо

В очень жаркое время нас спасут от жары топы-бандо. Примерьте их с джинсами на высокой посадке или брюками палаццо.

Цветочный чокер

В минималистические платья-бюстье добавляйте цветочный чокер, который прекрасно разбавит простой образ и придаст ему правильные акценты.