Літо – ідеальний період для створення цікавих та стильних образів, пише 24 Канал. У цей час у нас є можливість експериментувати зі стилем, ставити яскраві акценти та слідкувати за модними тенденціями.

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Щоб ви були в захваті від свого образу та красиво виглядали, пропонуємо вам дозу натхненних аутфітів від модних блогерів. Провівши аналіз образів інстаграм-модниць, ми склали список найпопулярішого вбрання, взуття та аксесуарів, які знадобляться вам у 2023 році.

Кросівки Adidas Samba

Ні для кого не буде здивуванням, що кросівки Adidas Samba є найпопулярнішим взуттям 2023 року. Носіть його з шортами, спідницями, джинсами, костюмами та лляними платтями.

Жилетка

У моду швидко увірвалася костюмна жилетка, яка завоювала любов багатьох модниць. Обирайте класичну жилетку з ґудзиками у світлих чи темних кольорах, поєднуючи з будь-яким низом, взуттям та аксесуарами.

Denim total look

Повністю денімовий образ не зникнув з радарів. Як показує шведська модниця Емілі Сіндлев, влітку можна приміряти вкорочений джинсовий топ та спідницю. Такий стильний ансамбль можна завершити джинсовою сумкою, босоніжками на підборах або кросівками.

Солом’яна сумка

Така сумка набуває популярності влітку. Вона чудово поєднується з лляними костюмами, вільними сукнями та іншим легким вбранням на спекотну пору року.

Сукня з драпіруванням

Драпірування цього сезону мають всі шанси здобути таку популярність, як і сукні з розрізами. Сукні різних фасонів та довжин вже приміряли на собі відомі світові інфлюенсери. В інстаграм-профілі Ельзи Госк можна знайти чимало суконь з драпіруванням.

Топ-бандо

У дуже гарячу пору нас врятують від спеки топи-бандо. Приміря йте їх з джинсами на високій посадці чи штанами палаццо.

Квітковий чокер

До мінімалістичних суконь-бюстьє додавайте квітковий чокер, який прекрасно розбавить простий образ та додасть йому правильних акцентів.