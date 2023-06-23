Чтобы создавать образы из вещей, которые выдерживают испытание временем, стоит всего-навсего знать о базовых вещах, которые должны быть в вашем шкафу. Конечно, вы можете добавлять сезонные тренды, но не забывайте о классике, которая всегда в моде и является основой для создания ваших аутфитов.

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Блейзер

Жакет – один из фаворитов в подборке базовых элементов гардероба. Эта вещь идеально подходит для летнего времени, поскольку сочетается не только с джинсами, но и шортами, платьями и юбками.

Жилетка

В весеннем сезоне произошло возрождение костюма-тройки, поэтому модницы летом делают ставку на жилет, который сочетают с джинсами, шортами-бермудами и брюками палаццо.

Льняное платье

Летом обязательно следует инвестировать свои средства в льняное платье. В теплые месяцы такие свободные и удобные платья отлично подойдут для офисного или вечернего аутфита.

Шелковая юбка

Платье-комбинация и юбка из шелка – это вечная классика. Сейчас масс-маркеты представили немало изделий разных длин и цветов, так что вам выбрать точно будет из чего.

Белая футболка

В вашем гардеробе может быть много футболок, майок или топов, но одной идеальной вещью должна быть белая базовая футболка, которая подойдет к любому низу.

Юбка-макси

Длина макси этого сезона находится на пике популярности, поэтому не удивительно, что длинные юбки, которые были в моде осенью, активно перекочевали в летний гардероб. Выбирайте варианты из костюмной ткани или денима.

Очки

Трудно представить свой летний гардероб без солнцезащитных очков, поэтому советуем вам выбирать ту модель, которая лучше всего подходит к чертам вашего лица и вашему стилю.