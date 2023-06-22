Джинсы – это самый простой элемент гардероба, о котором мы вспоминаем, когда у нас остается минимум времени на создание образов. В этом сезоне появилась модная формула, полюбившаяся звездам стритстайла – сочетание джинсов с высокой талией с топом-бандо. В теплые месяцы он является главным конкурентом белой базовой футболке.

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Топ-бандо – идеальный вариант для дневной прогулки, потому что корсет может быть слишком вечерним вариантом. Модницы носят топ-бандо с шелковыми юбками, штанами палаццо и шортами, впрочем, джинсы также прекрасно сочетаются с этим летним элементом гардероба и создают эффектный look.

Начните сочетать топы с базовыми джинсами с завышенной талией, которые делают фигуру более стройной, создавая осиную талию. Эта оптическая иллюзия достигается благодаря обжатому верху, заправленному внутрь джинсов, подчеркивая линию плеч и бедер.

Шведская модница Эльза Госк примерила топ-бандо в паре с синими джинсами и коричневыми сандалями. Также в ее арсенале образов – топ-бандо с джинсами, жакетом и кроссовками Adidas Samba.



Стильные образы с джинсами на лето / Фото с Vogue



Стильные образы с джинсами на лето / Фото с Vogue

Вязаный топ также отлично сочетается с широкими джинсами с разрезами.

Стильные образы с джинсами на лето / Фото с Vogue

Итальянка Кьяра Ферраньи не только примерила трендовое сочетание джинсов с топом, но и одела топ-бандо из веганской кожи от украинского бренда Cultnaked.



Стильные образы с джинсами на лето / Фото с Vogue

Не забывайте, что совмещать топ-бандо можно с джинсами и жакетом. На низ одевайте сандалии, балетки или босоножки на каблуке.



Стильные образы с джинсами на лето / Фото с Vogue