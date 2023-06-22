Джинси – це найпростіший елемент гардероба про який ми згадуємо, коли в нас залишається мінімум часу на створення образів. Цього сезону з’явилася модна формула, яку полюбили зірки стрітстайлу – поєднання джинсів з високою талією з топом-бандо. У теплі місяці він є головним конкурентом білій базовій футболці.

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Топ-бандо – ідеальний варіант для денної прогулянки, оскільки корсет може бути занадто вечірнім варіантом. Модниці носять топ-бандо з шовковими спідницями, штанами палаццо та шортами, втім джинси також чудово поєднуються з цим літнім елементом гардероба та створюють ефектний look.

Почніть поєднувати топи з базовими джинсами із завищеною талією, які роблять фігуру стрункішою, створюючи осину талію. Ця оптична ілюзія досягається завдяки обтислому верху, заправленому всередину джинсів, підкреслюючи лінію плечей та стегон.

Шведська модниця Ельза Госк приміряла топ-бандо в парі з синіми джинсами та коричневими сандалями. Також у її арсеналі образів – топ-бандо з джинсами, жакетом та кросівками Adidas Samba.



Стильні образи з джинсами на літо / Фото з Vogue



Стильні образи з джинсами на літо / Фото з Vogue

В’язаний топ також чудово поєднується з широкими джинсами з розрізами.

Стильні образи з джинсами на літо / Фото з Vogue

Італійка К’яра Ферраньї не лише приміряла трендове поєднання джинсів з топом, але й одягнула топ-бандо із веганської шкіри від українського бренду Cultnaked.



Стильні образи з джинсами на літо / Фото з Vogue

Не забувайте, що поєднувати топ-бандо ви можете з джинсами та жакетом. На низ одягайте сандалі, балетки чи босоніжки на підборах.



Стильні образи з джинсами на літо / Фото з Vogue