Щоб додати фарб у свій гардероб радимо вам поєднувати джинси зі стильними кольорами 2023 року.

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Яскраво-червоний

Яскраво-червоний колір, ніби перець чилі, ввадається одним із домінуючих тенденцій на показах весна-літо 2023, осінь-зима 23/24. Модниці одягають у червоному кольорі сукні, топи, сумки та аксесуари. Цей колір чудово виділяється на тлі синього деніму.

Срібло

Якщо мова йде про сумки та взуття, то вбрання у відтінку металік можна знайти чимало. А от влітку срібло видозмінюється на банальний сірий колір. Одягайте жакети, футболки та кросівки в сірому кольору, поєднуючи з синіми джинсами.

Синій денім

Поєднуючи денім з денімовим взуттям ви строрите дуже красивий та стильний образ. Обирайте сорочку або куртку того ж відтінку, що й джинси та додавайте до цього ансамблю джинсові кросівки.

Рожевий

З синіми джинсами чудово поєднуватиметься рожевий жакет, лонгслів чи футболка. Також ви можете поєднати джинси з сумкою чи взуттям рожевого кольору.

Чорний

Попри те, що чорний завжди у моді, цей універсальний колір широко користувався попитом на показах 2023 року.