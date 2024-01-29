Трендовая обувь на весну: невероятная подборка, которая вам понравится

Приближается весна, а это значит, что пора узнать трендовые позиции среди обуви. Уже совсем скоро массивные сапоги и ботильоны мы сменим на босоножки, мюли и балетки.

Мировые бренды уже представили для своих коллекций весна-лето 2024 года лучшие пары обуви, поэтому нам только остается выбрать для себя вариант, который нам больше нравится.

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Трендовая обувь на весну 2024

Среди основных тенденций – заостренные носки, низкие каблуки, массивные платформы и объемные детали. Также обращайте внимание на классические модели базовых цветов, которые идеально подойдут к любым образам. Не обходите вниманием и яркую обувь, которое будет приковывать к себе все взоры.

Прозрачные детали

Дизайнеры возобновили тренд на прозрачную обувь, которая будет прекрасно сочетаться почти со всеми нарядами. Наибольшее пристрастие к этой обуви представил бренд Versace. Также обувь с прозрачными деталями представили бренды Givenchy, Michael Kors, и Tory Burch.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle

Заостренный носок

В предстоящем сезоне будет доминировать обувь с заостренным носком. Форма каблука также должна быть тонкой, поэтому лучше всего будет, если это будут шпильки.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle

Высокая платформа

Плоская подошва– это классика, которая всегда будет актуальна и никогда не выйдет из моды. Дизайнеры решили добавить немного эффектности обуви для весеннего сезона и создали ее на высокой платформе.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle

Мюли

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Бренды представили много вариаций этой обуви на своих моделях: от плоской подошвы до заостренных мюлей на невысоких каблуках.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle

Металлик

Добавьте в новом сезоне больше металлика к обуви. Популярными будут босоножки, балетки, туфли на каблуке и плоской подошве, обувь с ремешками и объемными деталями.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle

Kitten heels

Весной в моде будут миниатюрные каблуки. Такая обувь удобна, функциональная и стильная. Их можно легко добавлять к повседневным образам и сочетать с юбками, платьями и брюками.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle

Банты

Аппликация в виде банта будет повсюду преследовать нас в 2024 году. Они украшают все возможные вариации цветов, а в новом сезоне доберутся до обуви. Банты могут быть на балетках, туфлях или босоножках.



Модная обувь весны 2024 / Фото Elle