Світові бренди вже представили для своїх колекцій весна-літо 2024 найкращі пари взуття, тож нам лише залишається обрати для себе варіант, який нам найбільше подобається.

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Трендове взуття на весну 2024

Серед основних тенденцій – загострені носки, низькі підбори, масивні платформи та об’ємні деталі. Також звертайте увагу на класичні моделі базових кольорів, які ідеально підійдуть до будь-яких образів. Не оминайте увагою і яскраве взуття, яке буде приковувати до себе всі погляди.

Прозорі деталі

Дизайнери відновили тренд на прозоре взуття, яке буде чудово поєднуватися майже з усім вбранням. Найбільшу пристрасть до цього взуття представив бренд Versace. Також взуття з прозорими деталями презентували бренди Givenchy, Michael Kors, й Tory Burch.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Загострений носок

У майбутньому сезоні буде домінувати взуття із загостреним носком. Форма підборів також має бути тонкою, тож найкраще буде, якщо це будуть шпильки.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Висока платформа

Плоска підошва – це класика, яка завжди буде актуальною та ніколи не вийде з моди. Дизайнери вирішили додати трішки ефектності взуттю для весняного сезону та створили його на високій платформі.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Мюлі

Бренди представили багато варіацій цього взуття на своїх моделях: від пласкої підошви до загострених мюлей на невисоких підборах.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Металік

Додайте в новому сезоні більше металіку до взуття. Популярними будуть босоніжки, балетки, туфлі на підборах і плоскій підошві, взуття з ремінцями та об’ємними деталями.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Kitten heels

Навесні в моді будуть мініатюрні підбори. Таке взуття зручне, функціональне та стильне. Їх можна легко додавати до повсякденних образів та поєднувати зі спідницями, сукнями та штанами.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Банти

Аплікація у вигляді банта буде всюди нас переслідувати у 2024 році. Вони прикрашають вже всі можливі варіації квітів, а в новому сезоні доберуться до взуття. Банти можуть бути на балетках, туфлях чи босоніжках.

Модне взуття весни 2024
Модне взуття весни 2024 / Фото Elle