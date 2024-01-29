Світові бренди вже представили для своїх колекцій весна-літо 2024 найкращі пари взуття, тож нам лише залишається обрати для себе варіант, який нам найбільше подобається.

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Трендове взуття на весну 2024

Серед основних тенденцій – загострені носки, низькі підбори, масивні платформи та об’ємні деталі. Також звертайте увагу на класичні моделі базових кольорів, які ідеально підійдуть до будь-яких образів. Не оминайте увагою і яскраве взуття, яке буде приковувати до себе всі погляди.

Прозорі деталі

Дизайнери відновили тренд на прозоре взуття, яке буде чудово поєднуватися майже з усім вбранням. Найбільшу пристрасть до цього взуття представив бренд Versace. Також взуття з прозорими деталями презентували бренди Givenchy, Michael Kors, й Tory Burch.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Загострений носок

У майбутньому сезоні буде домінувати взуття із загостреним носком. Форма підборів також має бути тонкою, тож найкраще буде, якщо це будуть шпильки.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

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Висока платформа

Плоска підошва – це класика, яка завжди буде актуальною та ніколи не вийде з моди. Дизайнери вирішили додати трішки ефектності взуттю для весняного сезону та створили його на високій платформі.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Мюлі

Бренди представили багато варіацій цього взуття на своїх моделях: від пласкої підошви до загострених мюлей на невисоких підборах.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Металік

Додайте в новому сезоні більше металіку до взуття. Популярними будуть босоніжки, балетки, туфлі на підборах і плоскій підошві, взуття з ремінцями та об’ємними деталями.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Kitten heels

Навесні в моді будуть мініатюрні підбори. Таке взуття зручне, функціональне та стильне. Їх можна легко додавати до повсякденних образів та поєднувати зі спідницями, сукнями та штанами.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle

Банти

Аплікація у вигляді банта буде всюди нас переслідувати у 2024 році. Вони прикрашають вже всі можливі варіації квітів, а в новому сезоні доберуться до взуття. Банти можуть бути на балетках, туфлях чи босоніжках.



Модне взуття весни 2024 / Фото Elle