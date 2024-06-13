Актуальная обувь этого сезона: стильные примеры, которые должны быть у девушек

Каждая девушка мечтает о большом обувном гардеробе. Если вы ищете для себя стильную обновку или обувь, которая сможет быть актуальной несколько сезонов, тогда советуем обратить внимание на трендовые пары, которые полюбят все.

В этом сезоне актуальны несколько основных стилей, которые отражают модные современные тенденции. Обувные тренды не так часто меняются, поэтому стоит выбирать то, что вам подходит по стилю.

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Слингбэки

Туфли с открытой пяткой и ремешком, который обхватывает заднюю часть стопы вернулись в моду и стали самым трендовым вариантом обуви на летнее время. Они элегантные, комфортные и идеально подходят для различных образов – под джинсы или платья.



Трендовая обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Вьетнамки

Можете выбирать для себя в этом сезоне вьетнамки на платформе, которые добавят роста или на каблуках. Актуальным остается минималистичный дизайн – обувь черного или белого цвета, которая хорошо подходит к платьям или даже брючным костюмам.



Модная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Балетки

Такая нежная обувь, как балетки, имеет в этом сезоне несколько самых популярных разновидностей: с бантиками, Мэри Джейн, в сеточку, с пайетками или квадратным носком.



Красивая обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Кроссовки

Цветные кроссовки остаются в моде уже не первый сезон. Белые кеды – это база, впрочем обувь с цветными вставками уже изрядно полюбилось всем модницам.



Модная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Босоножки

Обувь с открытым носком – самая популярная в летнее время. Особенно сложно себе представить стильные образы без босоножек, поэтому советуем обратить внимание на классические босоножки с ремешками и пряжками, которые моментально создадут женственный и романтический образ.



Стильная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Лоферы

Это комфортная и стильная обувь, которая подходит как для офиса, так и для повседневной носки. Они могут иметь классический или современный вид с добавлением бантиков, жемчужин или металлических вставок.



Модная обувь на лето / Фото из инстаграма Pump Your Style

Если ищете для себя что-то оригинальное – присмотритесь к сандалиям Capri, которые напоминают вьетнамки с перемычкой между пальцами. Они снова вернулись в моду и стали хитом №1 среди всех трендов на открытую обувь. Больше об этих сандалиях читайте в нашем материале.