Актуальная обувь на 2024 год: британские эксперты рассказали о главных трендах

Перед началом 2024 года модные издания пестрят материалами о трендовом наряде, обуви и аксессуарах, которые войдут в моду с нового сезона. Британские эксперты уже провели анализ образов мировых инфлюэнсеров и определили главную трендовую обувь, которую все мы будем носить в новом году.

Некоторая обувь для нас будет новинкой, а вот некоторая не сходит с модных радаров несколько сезонов и будет продолжать быть актуальной в 2024 году.

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Если наряды мы можем выбирать трендовые, то по обуви делаем ставку на функциональность. Нам важно, чтобы оно было практично и сочеталось с любой одеждой. Впрочем, трендовая обувь, которая будет модной в новом году еще и невероятно стильная, поэтому точно вам понравится.

Байкерские ботинки

Теперь символом стильной городской девушки является не только байкерская куртка, но и байкерские ботинки с толстой подошвой и фурнитурой. Эти ботинки станут настоящим трендом весны 2024 года.

Сапоги на плоской подошве

Ботинки до колена всегда были базовой обувью, впрочем в 2024 году стоит выбирать их без каблуков или на очень маленьких.

Лоферы

Весной все модницы будут носить лоферы вместе с носками. Вы можете сочетать эту обувь с брюками, джинсами, платьями и любыми другими нарядами.

Ковбойские сапоги

Эти сапоги не теряют своей популярности. Носите их весной заправленными в джинсы или с платьями. Они будут одинаково подходить либо к косухе, либо к классическому пальто.

Балетки Мэри Джейн

Эти балетки также продлят свое модное существование в новом сезоне. Выбирайте обувь с ремешком в классическом черном варианте или же с эффектными камешками.