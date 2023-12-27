Деяке взуття для нас буде новинкою, а от деяке не сходить з модних радарів кілька сезонів і продовжуватиме бути актуальним у 2024 році.

Дивіться також 15 речей, які ніколи не вийдуть з моди: вони мають бути в кожної дівчини

Якщо вбрання ми можемо обирати трендове, то щодо взуття робимо ставку на функціональність. Нам важливо, щоб воно було практичне та поєднувалося з будь-яким одягом. Втім трендове взуття, яке буде модним у новому році ще й неймовірно стильне, тож точно вам сподобається.

Байкерські черевики

Тепер символом стильної міської дівчини є не лише байкерська куртка, але й байкерські черевики з товстою підошвою та фурнітурою. Ці черевики стануть справжнім трендом весни 2024.

Чоботи на плоскій підошві

Черевики до коліна завжди були базовим взуттям, втім у 2024 році варто обирати їх без підборів або ж на дуже маленькому.

Лофери

Навесні всі модниці будуть носити лофери разом зі шкарпетками. Ви можете поєднувати це взуття зі штанами, джинсами, сукнями та будь-яким іншим вбранням.

Ковбойські чоботи

Ці чоботи не втрачають своєї популярності. Носіть їх навесні заправленими в джинси або з сукнями. Вони однаково пасуватимуть чи до косухи чи до класичного пальта.

Балетки Мері Джейн

Ці балетки також продовжать своє модне існування в новому сезоні. Обирайте взуття з ремінцем в класичному чорному варіантів або ж з ефектними камінцями.