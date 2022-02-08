Модель Жизель Оливейра взорвала сеть "голым" платьем: соблазнительный образ
Источник:инстаграм Жизель Оливейры
Известная бразильская модель Жизель Оливейра взбудоражила сеть соблазнительным образом. Она примерила на себе откровенное платье с вырезами, что создает эффект "голого" платья.
Вспыльчивая брюнетка порадовала свою 1,5 миллионную аудиторию горячими фотографиями. 28-летняя манекенщица заставила своих подписчиков покраснеть от нового платья, которое не каждая девушка осмелится примерить на себе.
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Образ Жизель Оливейры
Бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret любит сексуальные образы, поэтому часто показывает поклонникам интересные находки.
Сексуальная модель предстала перед камерой в мини-платье от бренда GOD SAVE QUEENS. Платье выполнено из черной и прозрачной ткани. Платье создано так, чтобы выгодно подчеркнуть талию и бюст и скрыть откровенные части тела.
Жизель сделала эффектные кадры на закате. Вечерний свет с солнечными лучами идеально подчеркнул загорелое тело манекенщицы.
Знаменитость распустила волосы и сделала на лице насыщенный макияж. Она подчеркнула веки сиреневыми тенями, а губы накрасила коричневой помадой.
Сексуальный аутфит Жизель Оливейры / Фото из инстаграма модели
Сексуальный аутфит Жизель Оливейры / Фото из инстаграма модели
Какие звезды примеряли на себе откровенные образы
- Дженнифер Лопес вышла на сцену в "голом" платье и укороченном жакете;
- Кьяра Ферраньи ошеломила эффектным образом в прозрачном топе от Santa Brands;
- Меган Фокс появилась на показе Dolce&Gabbana в откровенном платье.