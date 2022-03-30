Модель Алина Байкова встретилась с мэром Нью-Йорка и обсудила важные вопросы беженцев

Украинская модель Алина Байкова заняла четкую гражданскую позицию и всеми возможными способами приобщается к поддержке украинцев в Нью-Йорке. Манекенщица даже встречалась с мэром города.

29 марта Алина Байкова посетила мэрию Нью-Йорка и организации United Nations и UNESCO. На встречу с мэром Нью-Йорка модель надела голубой пиджак, желтые брюки и желтую плюшевую сумку с синим сердцем.

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В своем инстаграмме с почти 2-миллионной аудиторией Алина опубликовала фото с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и рассказала, о чем именно ей удалось пообщаться с ним.

Алина Байкова разговаривала с мэром о беженцах в Европе, а также узнавала условия пересечения Америки для украинцев.

Модель с мэром Нью-Йорка обсудили:

– вторжение России в Украину;

– обеспечение жильем в Европе для украинцев;

– приезд украинцев в США;

– Как мы поможем с перелетами из Европы в США?;

– Как мы поможем с размещением украинцев по прибытии в США?;

– Визы (правительственные или ООН);

– здравоохранение;

– Разрешения на работу для украинцев.

"Время не работает в нашу пользу, что должно подтвердить Белый дом. В мэрии сообщили, что это может занять до 3 месяцев, если не больше, но может быть меньше", – отметила Алина Байкова.

Она также сообщила, что при рассмотрении анкет украинцев на визу в США, в первую очередь обращают внимание на людей, у которых есть родственники, а затем на остальные.

"О проживании в Европе! Также все еще ожидаем подтверждения от европейских правительств! Нужно время, поскольку все очень перегружены всем, что происходит в мире. И многие страны не хотят брать на себя ответственность за беженцев, поскольку это будет за их средства. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы подтолкнуть к более быстрым действиям", – заявила украинская модель.