Создать многослойный образ легко, но трудно одновременно, поскольку можно переборщить с одеждой, поэтому образ будет выглядеть неуклюже.

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На самом деле многослойность является одним из самых трудных способов в создании модного образа на осень. Многие девушки боятся такого стилистического приема, поскольку неправильное наслоение вещей может добавить нежелательный объем.

Чтобы овладеть искусством создания многослойных образов, необходимо знать, как работать с особенностями фигуры, цветами и фактурами и не бояться экспериментировать.

Особенности фигуры и пропорции

Идеальный многослойный образ дополнит изгибы и создаст иллюзию более пропорционального силуэта.

Чтобы сбалансировать акцентные бедра, следует добавить объема в верхнюю часть и позаботиться о том, чтобы плечевой выбор заканчивался чуть ниже самой широкой части бедра.

Если хотите выглядеть стройными и более высокими, то следует добавить сплошную вертикаль в образ. Благодаря этому стилистическому приему взгляд будет двигаться вверх и вниз по созданной вертикали, визуально удлиняющей силуэт. Если же взгляд будет двигаться поперек – это придаст ширине.

Цвета и фактуры

Один из самых эффективных способов создать стройный силуэт – монохром. Чтобы образ не получился скучным, следует поэксперементировать с фактурами. Обязательное правило: тонкий предмет одежды должен формировать первый слой.



Яркие цвета лучше добавлять в аксессуарную группу. Но если вы уже решились на «цветные эксперименты», помните, что для сохранения правильных пропорций цвет следует добавлять в разных частях. К примеру, 30% цвета в верхнюю часть и 70% в нижнюю.

Аксессуары

В многослойных образах воспринимайте аксессуары как предметы первой необходимости, а не дополнительное наслоение. К примеру, правильно подобранные аксессуары создают дополнительные вертикали для удлинения силуэта.



Чтобы вдохновить вас на собственные стилистические эксперименты, мы подготовили подборку образов с использованием приема многослойности.



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram



Стильные многослойные образы на осень 2022 года / Фото с Instagram