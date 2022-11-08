Звезда сериалов "Корона" и "Доктор Кто", сыгравшего одну из главных ролей в новом сериале, созданном Джорджем Мартином – телесаге "Дом Дракона" снялся в эффектной фотосессии.

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Мэтт Смит появился на обложке глянца в майке, расстегнутой рубашке и пиджаке. Стилисты залакировали его волосы, а фотограф снял в довольно грубом образе.

40-летний британский актер примерил белый свитер с горловиной, темно-синий костюм в полоску с галстуком в горошек. Перед камерой фотографа Смит позировал с сигаретой в руках.

Смит привлек внимание зрителей своим харизматичным исполнением роли Дэймона и сделал своего персонажа одним из самых интересных в сериале. Для эффектной фотосессии актер также задействовал все свои таланты, так что кадры получились просто роскошными.



Мэтт Смит в съемке для мексиканского глянца / Фото с Esquire



Мэтт Смит в съемке для мексиканского глянца / Фото с Esquire



Мэтт Смит в съемке для мексиканского глянца / Фото с Esquire



Мэтт Смит в съемке для мексиканского глянца / Фото с Esquire



Мэтт Смит в съемке для мексиканского глянца / Фото с Esquire