Мэй Маск вышла в свет в голубовато-желтом кардигане в поддержку Украины: эффектный образ

Знаменитая модель и диетология Мэй Маск осуществила светский выход. На событие Sports Illustrated Swimsuit on Location мать Илона Маска примерила роскошное платье и удлиненный кардиган в голубовато-синих цветах.

Легендарная 74-летняя модель часто одевает наряды от украинских дизайнеров. Только недавно писательница одела платье от бренда Darja Donezz, а уже сейчас поддержала украинцев в удлиненном кардигане в голубовато-желтом цвете.

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Мэй Маск пригласили на событие издание Sports Illustrated, поскольку знаменитость недавно снялась для обложки глянца в купальнике. Женщина без колебаний даже примерила несколько купальных изделий и отметила, что согласилась на такую авантюру, чтобы доказать женщинам ее возраста нормализацию модельного бизнеса для женщин ее возраста.

Мэй Маск сотрудничает со многими известными брендами, поэтому часто она одевает вещи от ведущих мировых брендов, и даже несмотря на это, знаменитость, которая любит Украину и часто вспоминает свои поездки в Киев, одела на важное событие в Голливуде кардиган в цветах национального флага Украины.

Образ Мэй Маск в голубовато-желтом цвете

Известная диетология и писательница Мэй Маск уже много лет сотрудничает со своей подругой Джулией Перри, являющейся ее стилисткой. Для светского выхода Джулия подобрала для Мэй роскошный образ.

Перед фотокамерами Мэй Маск позировала в шелковой молочной рубашке и юбке длины макси. Сверху мама миллиардера и знаменитого изобретателя Илона Маска надела удлиненный блестящий кардиган в голубовато-желтых цветах. Среди градиентных цветов также виднелся нежно-розовый цвет, так что в тон к нему модель подобрала коралловую мини-сумку Lady Dior.

Мэй Маск завершила образ своими любимыми босоножками с жемчужинами, элегантной прической и насыщенным макияжем.



Мэй Маск в голубовато-желтом кардигане / Фото с Getty Images

Как Мэй Маск поддерживает Украину

В первые дни войны Мэй Маск заявила, что своей отвагой мы вдохновляем весь мир, а Зеленского она считает несомненным лидером и героем. Она также опубликовала несколько фотовоспоминаний из Киева и указала, что она поддерживает всех украинцев. Она также просила НАТО закрыть небо над Украиной и благодарила всех мужчин, защищающих нашу страну за их мужество и выносливость.

На протяжении почти трех месяцев войны знаменитая модель не сходит с заголовков модных изданий, ведь довольно часто модель прославляет украинских дизайнеров по всему миру.