Легендарна 74-річна модель часто одягає вбрання від українських дизайнерів. Лише напередодні письменниця одягнула сукню від бренду Darja Donezz, а вже зараз підтримала українців у подовженому кардигані в блакитно-жовтих кольорах.

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Мей Маск запросили на подію видання Sports Illustrated позаяк знаменитість нещодавно знялася для обкладинки глянцю у купальнику. Жінка без вагань навіть приміряла кілька купальних виробів та зазначила, що погодилась на таку авантюру лише, аби довести жінкам її віку нормалізацію модельного бізнесу для жінок її віку.

Мей Маск співпрацює з багатьма відомими брендами, тож часто вона одягає речі від провідних світових брендів, та навіть попри це, знаменитість, яка любить Україну та часто згадує свої поїздки до Києва, одягнула на важливу подію в Голлівуді кардиган в кольорах національного прапора України.

Образ Мей Маск у блакитно-жовтому кольорі

Відома дієтологиня та письменниця Мей Маск вже багато років співпрацює зі своєю подругою Джулією Перрі, яка є її стилісткою. Для світського виходу Джулія підібрала для Мей розкішний образ.

Перед фотокамерами Мей Маск позувала у шовковій молочній сорочці та спідниці довжини максі. Зверху мама мільярдера та знаменитого винахідника Ілона Маска одягнула подовжений блискучий кардиган в блакитно-жовтих кольорах. Серед градієнтних кольорів також виднівся ніжно-рожевий колір, тож в тон до нього модель підібрала коралову міні-сумку Lady Dior.

Мей Маск довершила образ своїми улюбленими босоніжками з перлинами, елегантною зачіскою та насиченим макіяжем.



Мей Маск у блакитно-жовтому кардигані / Фото з Getty Images

Як Мей Маск підтримує Україну

У перші дні війни Мей Маск заявила, що своєю відвагою ми надихаємо весь світ, а Зеленського вона вважає безсумнівним лідером і героєм. Вона також опублікувала кілька фотоспогадів з Києва та зазначила, що вона думками з усіма українцями. Вона також просила НАТО закрити небо над Україною та дякувала всім чоловікам, які захищають нашу країну за їхню мужність та витривалість.

Впродовж майже трьох місяців війни знаменита модель не сходить із заголовків модних видань, адже досить часто модель прославляє українських дизайнерів на увесь світ.