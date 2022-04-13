73-летняя знаменитость надела платье-вышиванку с массивными синими цветами от львовской дизайнерки Юлии Магдич. Она сделала свою фирменную прическу, насыщенный макияж и записала видеообращение на фоне собственной книги, которую выпустили и перевели на украинский "Женщина, которая имеет план".

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С помощью искусственного интеллекта, позволяющего сделать перевод, Мэй Маск опубликовала свой видеоролик, который она записывала в первые дни войны, впрочем, уже на украинском языке. С помощью нейронных сетей, создается копия голоса, которая передает содержание обращения на украинский.

"Нам очень досадно. Это трагедия. Мы поражены тем, насколько вы все храбрые. Мы будем и дальше вас поддерживать, как сможем. Вы пытаетесь защитить свою свободу, вы храбры, поэтому вы непременно победите", – сказала Мэй Маск.

Кроме того, Мэй написала, что ее украинская издательство попросила опубликовать видеообращение на украинском языке и помочь собрать пожертвования.