Мэй Маск на светском выходе в голубом костюме и серебристом пуховике

Известный диетолог Мэй Маск произвела на своих фанатов настоящий фурор новым выходом. Знаменитость пришла на Неделю моды в Нью-Йорке в небесно-голубом костюме.

73-летняя мать известного изобретателя и инженера Илона Маска – ярая модница. Мэй часто посещает модные показы дизайнеров, чтобы потом удивлять поклонников роскошными аутфитами.

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Знаменитость обладает безупречным вкусом в одежде и постоянно поражает интересными сочетаниями. Ее стиль – сдержанный, элегантный и в меру молодежный. Мэй следит за трендами и знает, чем именно разбавить свой аутфит, чтобы выглядеть эффектно.

На зимних каникулах в Швейцарии Мэй Маск надела молодежную балаклаву, а теперь добавила к костюму трендовый верхний наряд – стеганый пуховик.

Образ Мэй Маск

Диетолог надела под низ кремовую водолазку с блестящими нитями. На верх она надела жакет оверсай голубого цвета, а на низ – костюмные брюки. Блондинка придала образу элегантность благодаря черным туфлям с пряжкой от бренда Manolo Blahnik,

На улице Мэй Маск позировала перед фотографами накинув сверху серебристый стеганый пуховик. Аутфит знаменитости дополняли объемные серьги в ушах и минималистичная кремовая сумка с перьями.

Как всегда, на лице звездной мамы сиял безупречный макияж с акцентом на красных губах.



Роскошный образ Мэй Маск / Фото из инстаграма знаменитости

Роскошный образ Мэй Маск / Фото из инстаграма знаменитости

Роскошный образ Мэй Маск / Фото из инстаграма знаменитости

Роскошный образ Мэй Маск / Фото из инстаграма знаменитости