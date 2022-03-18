Мэй Маск примерила наряды от украинского бренда BEVZA: волшебный образ

73-летняя мама известного инженера Илона Маска – настоящая модница. Она обожает стильные наряды, а в поддержку Украины все чаще появляется в вещах от отечественных дизайнеров.

Модель и диетология активно поддерживает украинцев во время войны и осуждает действия вражеских оккупантов. Знаменитость последние несколько дней выходит в эфиры только в нарядах украинских брендов.

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Мэй Маск в 2019 году выпустила в печать книгу "Женщина, которая имеет план". Эти книги до сих пор покупают и читают люди со всего мира. Недавно эту книгу перевели на корейский язык. Мэй показала в своем инстаграмме процесс подписания книг и продемонстрировала стильный аутфит.

Знаменитость одела трикотажный меланжевый топ Sailor со съемным воротником. Это изделие Светлана Бевза представила на Неделе моды в Нью-Йорке, представляя коллекцию весна – лето 2022.

Мэй Маск надела голубой костюм, состоящий из удлиненного жакета и штанов палаццо. Дополнили образ серебристые сапоги. Модель часто поддерживает локальных дизайнеров со всего мира, поэтому в этот раз она похвасталась серьгами от корейского ювелирного бренда Joomi Lim.

Аутфит Мэй Маск завершила элегантную прическу и эффектный макияж с акцентом на черных глазах.



Мэй Маск примерила образ от украинского бренда / Фото из инстаграммы



Мэй Маск примерила образ от украинского бренда / Фото из инстаграммы