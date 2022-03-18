Модель та дієтологиня активно підтримує українців у час війни та засуджує дії ворожих окупантів. Знаменитість останні кілька днів виходить в ефіри лише у вбранні від українських брендів.

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Мей Маск у 2019 році випустила в друк книжку "Жінка, яка має план". Ці книжки досі купують та читають люди зі всього світу. Нещодавно цю книжку переклали корейською мовою. Мей показала у своєму інстаграмі процес підписування книжок та продемонструвала стильний аутфіт.

Знаменитість одягнула трикотажний меланжевий топ «Sailor» зі знімним коміром. Цей виріб Світлана Бевза представила на Тижні моди у Нью-Йорку, презентуючи колекцію весна – літо 2022.

Мей Маск одягнула блакитний костюм, що складається з подовженого жакета та штанів палаццо. Доповнили образ сріблясті чоботи. Модель часто підтримує локальних дизайнерів з цілого світу, тож цього разу вона похизувалася сережками від корейського ювелірного бренду Joomi Lim.

Аутфіт Мей Маск довершила елегантна зачіска та ефектний макіяж з акцентом на чорних очах.



Мей Маск приміряла образ від українського бренду / Фото з інстаграму



Мей Маск приміряла образ від українського бренду / Фото з інстаграму