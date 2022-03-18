51-летняя знаменитая модель поддержала Украину. В своем инстаграмме она опубликовала сообщение, в котором призвала поклонников приобщиться к помощи всем украинским семьям, которых война заставила покинуть родной дом.

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Клаудия Шиффер выразила обеспокоенность и переживания за всех детей, которые в своем возрасте познали всю боль войны, вызванной Россией.

Она опубликовала щемящее фото, на котором маленькая девочка смотрит на разрушенный дом от российских кафиров. С начала беспощадной и циничной войны русские войска убили 109 украинских детей.