Мэй Маск, Граймс, Ариана Гранде: топовые выходы иностранных звезд в украинских брендах в 2021

Украинские дизайнеры уверенно завоевали любовь зарубежных знаменитостей к своим изделиям. Селебретиз стали все чаще выбирать вещи от наших брендов. Одежду от наших дизайнеров в 2021 году выбирали Ирина Шейк, Мэй Маск, Дженнифер Лопес и другие – читайте в материале.

Стилисты известных знаменитостей не ограничиваются люксовыми элементами гардероба. Каждая звезда – индивидуальность, поэтому создать аутфит из вещей от Prada, Louis Vuitton, Dior или Bottega Veneta, которые есть у всех звезд, – задача минимум. Теперь селебретиз хотят одеваться в локальные бренды, которые создают вещи ничем не хуже, чем премиальные марки.

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Такие знаменитости, как Граймс, Эмили Ратаковски или Кендалл Дженнер довольно часто попадают под прицелы стритстайл-фотографов в наряде от украинских дизайнеров. Для нас является настоящей гордостью, что такие популярные звезды демонстрируют украинское изделие на весь мир.

Кортни Кардашян

На турнир UFC 260 в Лас-Вегасе Кортни Кардашян надела лакированную черную рубашку от бренда TTSWTRS. Основательницей и креативным директором бренда является украинский дизайнер Анна Осмехина. Изделие светская львица выбрала из коллекции FW 2020-21. Это не впервые Кортни выбирает вещь от этого бренда. Ранее она уже появлялась перед камерами в сером боди.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма UFC

Граймс

Канадская певица Граймс любит необычный одежду, поэтому ее часто замечают в одежде от украинского бренда TTSWTRS, что изготавливает наряды с принтом татуировок. Знаменитость примерила лосины с шотландской юбкой, а через несколько месяцев появилась перед камерами стритстайл-фотографов в темно-синем костюме.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма співачки



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма Just Jared

Софи Тернер

Одна из главных героинь сериала "Игра престолов" Софи Тернер выбрала для шопинга в Лос-Анджелесе оригинальную модель джинсов Wader Jeans от киевского бренда Ksenia Schnaider.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда

Бланка Миро

Модная инфлюэнсерша из Пиренеев Бланка Миро обожает нетривиальные вещи. Девушка часто одевается довольно необычно и привлекает к своей персоне внимание стритстайл-фотографов. Весной блондинка создала эффектный образ из переработанного джинсового жилета и джинсов Fortune Cookie из коллекции SS21.

Дизайнеры Ксения и Антон Шнайдеры получили известность благодаря тому, что начали шить одежду из переработанных материалов. Джинсы из старого денима покорили многих знаменитостей и стали настоящим хитом.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда

Ирина Шейк

На улицах Нью-Йорка стритстайл-фотографы заметили Ирину Шейк в тренче из экокожи от украинского бренда Gasanova. Дизайнер Эльвира Гасанова основала свою марку в 2014 году. В ее платье из прозрачной ткани в сеточку одевались сестры Кардашян и Джиджи Хадид.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда

Алессандра Амбросио

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио для съемок выбрала платье от украинской марки NUÉ. Бренд работает на стыке одежды и ювелирных украшений. Вдохновленный эстетикой старого Голливуда, наряд помогает трансформировать повседневный образ в вечерний. Именно такое платье с ювелирной деталью в виде частички от бра примерила знаменитая манекенщица.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма модели

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Эмили Ратаковски

Американская модель Эмили Ратаковски очаровала сеть платьем от дизайнера Светланы Бевзы. Несколько сезонов подряд модельер презентует свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке, поэтому о нашем бренде знают многие зарубежные звезды.

Эпатажная Эмили Ратаковски, которая в последнее время выбирает закрытую одежду, посетила вечеринку в белоснежном платье из вискозы на длинный рукав. Это платье дизайнер представила в рамках коллекции осень – зима 2021. На создание этой коллекции Светлану Бевзу вдохновил образ княгини Ольги.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда

Мей Маск

В этом году Мэй Маск, которая во второй раз приехала в Киев, вызвала настоящий фурор. За несколько дней 73-летняя модель сумела примерить наряды от многих украинских брендов.

Знаменитость надела на встречу длинное синее платье с плиссированными вставками и глубоким разрезом на ноге от украинского дизайнера Надежды Дзяк и вышла на сцену в костюме от дизайнеров Татьяны Земсковой и Елены Ворожбит.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма модели



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма Виталины Ющенко

Кроме этого, мать изобретателя Илона Маска примерила оверсайз-костюм нежного розового цвета от украинского бренда TTSWTRS дизайнера Анны Осмехиной и позировала в бежевом пальто от бренда The Coat, который основала Катя Сильченко.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда

Леоне Ганне

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне, за инстаграм-страницей которой следят несколько миллионов модниц со всего мира, на отдыхе продемонстрировала платья от украинских брендов. Блондинка позировала в роскошном салатовом платье J'Amemme за 22 тысячи гривен. Бренд известен своими архитектурными силуэтами и фирменными складками, созданными мастерами вручную.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма инфлюэнсерши

На следующий день на Мальдивских каникулах любимица стритстайл-фотографов сделала роскошные фотографии в блестящем платье с блестками в сеточку и с глубокими разрезами на ногах от Santa Brands.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма инфлуэнсерши

Впоследствии в Берлине Леони Ханне примерила белые брюки от последнего бренда, а в Париже покрасовалась в костюме из топа и юбки от бренда NUÉ, о котором мы писали ранее.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма инфлуэнсерши



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма инфлуэнсерши

Дженнифер Лопес

На церемонии American Music Awards 2021 Дженнифер Лопес произвела фурор, появившись в черном асимметричном пиджаке от украинского дизайнера Валерии Ковальской. Одежду нашего дизайнера часто надевают знаменитости. Самой интересной и выдающейся личностью, которая примеряла одежду Valery Kovalska, является принцесса Монако, что стало для команды полной неожиданностью и приятным большим событием.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма бренда

Ариана Гранде

Американская певица Ариана Гранде записала клип на свою песню в черном топе и брюках из веганской кожи модели KILLA от украинского бренда CULTNAKED. Основательницей марки является львовский фотограф и дизайнер Мэри Фуртас.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма Мери Фуртас

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Кендалл Дженнер

Весной супермодель Кендалл Дженнер примерила брюки choco bar и бандо из веганской кожи карамельного оттенка от бренда CULTNAKED. Обтягивающая изделие идеально подчеркнул стройную фигуру представительницы клана Кардашян-Дженнер. В своих заметках Мэри Фуртас всегда благодарит стилистов знаменитостей за любовь и доверие к ее вещам.



Выходы знаменитостей в наряде от украинских брендов / Фото из инстаграма Мери Фуртас